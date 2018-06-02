Yağmur bina tavanını çökertti

İlçede etkili olan yağmur nedeniyle Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi binasının tavanı çöktü. Bir yıl önce 12 milyon liraya yaptırılan binanın tavanının çökmesi üzeri yetkililer incelemede bulundu.

Konu hakkında bilgi veren Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Talha Üzer, sorumlular hakkında yasal işlem başlatılması için girişimde bulunacaklarını söyledi. Üzer, "Az bir yağmurda bu yeni binada yaşanılan çöküntüleri gördünüz. Çalışanlarımızın başına bir kaza gelmediği için şükrediyoruz. Kısa bir süre önce büyük paralar harcanarak yapılan binanın en küçük bir yağmurda insanların tepesine göçmesini kamuoyuna duyurmak istedik. Çöküntüler idari kısım ve arka tarafta bulunan depolarda meydana geldi. Gerekli tutanakları gerekli birimlere tutturuyoruz. Sulh hukuk mahkemesinde dava açarak bilirkişi isteyip bu binayı bu şekilde yaptıran ve yapanlar hakkında gerekli işlemleri yapacağız. Çünkü burası 32 bin 800 ortağı olan bir üretici kooperatifi ve her üyenin burada hakkı var" diye konuştu.