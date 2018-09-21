Yakılan otlar depoyu kül etti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde boş bir arsada kuru otların yakılması sonucu çıkan yangın bir depoyu ve ağaçları yaktı. Yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Beytepe Mahallesi 302 Sokak'ta bulunan boş bir arsada bulunan kuru otlar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılarak ateşe verildi. Alevlerin, arsadaki depoya sıçraması üzerine yangın bir anda büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Bu sırada tesadüfen adresten geçen Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir yangın söndürme arazözü de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlerin ağaçlara sıçraması üzerine çevrede oturan vatandaşlar da büyük panik yaşarken, ekipler yangını ağaçların yanında bulunan konutlara sıçramadan kontrol altına almayı başardı. İtfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarının ardından alanda soğutma çalışması da yaptı.

Yangına sebep olan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için polis ve itfaiye ekipleri çalışma başlatırken, alevlerin depo ve içerisinde bulunan çeşitli malzemelerin tamamen yanarak kül olmasına yol açtığı belirtildi.