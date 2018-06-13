Yalıhüyük Şehir Konağının temeli atıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yalıhüyük’e kazandırılacak şehir konağının temeli düzenlenen törenle atıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, önemli bir yatırımın daha temelini attıklarını, her gittikleri yerde Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerine şahit olduklarının altını çizerek, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e teşekkür etti. Artık yeni bir dönemin başladığına vurgu yapan Başkan Altay, “Bizler de inşallah çıtayı daha yukarıya çıkarmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Özellikle şehir konakları tüm gittiğimiz ilçelerde şehrin simge yapılarından birisi haline dönüşmüş. Hanımların yoğun şekilde kullandığı, içerisinde yüzme havuzunun da bulunduğu tesisin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah en kısa sürede bitip hizmete açılacak. Konyamız ve ilçelerinin AK Partimize verdiği yoğun destek var. Allah hepinizden razı olsun. Çok önemli bir seçime gidiyoruz. Sandığın başına gittiğimiz zaman kimleri sevindireceğimize bir kez daha bakmak gerekiyor. Bugüne kadar partimize verdiğiniz destek dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Temeli atılan tesis sosyal ve kültürel kalkınma projesidir”

Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, Yeni büyükşehir uygulamasında Konya’nın 31 ilçesinde şehircilik açısından kalkınma seviyesini toptan yakalamak için yola çıktıklarını dile getirerek, “Hamdolsun bugün bu hedefimiz doğrultusunda ciddi bir mesafe aldığımızı görüyoruz. Şu anda temelini atmakta olduğumuz tesis aslında bir sosyal ve kültürel kalkınma projesidir. Yerleşim yerlerimizin şehir standardına yükselmesinde bir yeni basamak oluşturmakta. Milli ve manevi değerlerine bağlı vatanı, milleti için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır kardeşlerimizle birlikteyiz. Bugüne kadar dualarınızla bize destek oldunuz bundan sonra da destek ve dualarınızın artarak devamını diliyoruz” dedi.

“Konya bu davanın hep taşıyıcısı oldu”

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, “Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz hükumetimizle memleketimizi imar etmek, insanımızı müreffeh ve mutlu etmek için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gece gündüz çalışıyor. Çalışmaya, üretmeye, insanımızın konforunu ve insanımızın hayata dair beklentilerini karşılamaya devam edeceğiz. Yapılan çalışmalarda milletimizin desteğiyle Yalıhüyük’ün, Ahırlı’nın ve Bozkır’ın, Seydişehir’in ve Konya’mızın desteğiyle yürümeye devam edeceğiz. Konyamız bu davanın hep taşıyıcısı, otağı, taşıyıcısı ve omurgası oldu. 24 Haziran’da da Konya’mızın yeni bir destanla öne çıkmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımızla adaletin tesis edildiği bir dünyaya yürüyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile artık zalimin zulmünün değil, mazlumun ahının duyulup adaletin tesis edildiği bir dünyaya yüründüğünü kaydeden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “24 Haziran seçimleri bunun için önemli. Sadece Türkiye’de değil, dünyadaki bu gelişmelere karşı hakkın ve hakikatin daha sesinin yükseldiği bir Türkiyeyi herkes bekliyor. Biz de buradan bu güçlü sese destek vermek için hem Cumhurbaşkanımıza vereceğimiz oyların hem de AK Partimize vereceğimiz her bir oyun önemini çok daha dikkatle idrak etmek zorundayız” diye konuştu.

“Yapılan yatırımlarla ilçemizin çehresi değişti”

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer de, “İlçemiz Büyükşehir Yasasının yürürlüğe girmesiyle tarihinin en büyük yatırımlarını aldı. İlçemiz adeta şantiyeye döndü. Yapılan yatırımlarla ilçemizin çehresi değişti ve daha modern bir yapıya kavuştu. Yapılan yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yaklaşık 3 milyon liraya mal olacak Yalıhüyük Şehir Konağının temeli protokol üyelerinin tarafından butona basılarak atıldı.

İlçe buluşmaları Ahırlı’da devam etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek ile teşkilat mensupları, ilçe buluşmaları kapsamında Ahırlılılarla bir araya geldi. İlçe meydanında vatandaşlarla hitap eden Başkan Altay ve milletvekili adayları, Ahırlılılardan 24 Haziran seçimleri için destek istedi.