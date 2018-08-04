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04 Ağustos 2018 10:49

Yalnız yaşayan kadın ölü bulundu

Konya’da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşayan kadın ölü bulundu

04 Ağustos 2018 10:49


Edinilen bilgiye göre, Tuğba Sarıdeniz’i (38) telefonla arayarak ulaşamayan arkadaşı merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bulunan kadının evine gitti. Zile uzun süre basılmasına rağmen kapı açılmayınca durum polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis kapıyı açarak eve girince kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin kontrolünün ardından Tuğba Sarıdeniz’in hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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