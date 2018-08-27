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27 Ağustos 2018 15:20

Yangınla ilgili gözaltına alınan güvenlik görevlisi tutuklandı

Konya’da 3 gün önce bir iş yerinde başladıktan sonra yakındaki iş yerlerine de sıçrayan ve büyük çapta maddi zarar veren yangına çalıştırdığı hızarın patlaması sonucu neden olan güvenlik görevlisi tutuklandı.

Yangınla ilgili gözaltına alınan güvenlik görevlisi tutuklandı

27 Ağustos 2018 15:20


Yangın, 24 Ağustos Cuma günü saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi’nde bulunan Mar-San Sanayi Sitesindeki bir mobilya dekorasyon fabrikasında başladı. Fabrikadan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bitişiğinde bulunan iş yerlerine de sıçrayan yangında ahşap, kimyasal ve plastik sanayinden oluşan ürünlerin üretildiği 9 iş yeri zarar gördü. Yangın 91 araç ile 210 personelin müdahalesiyle yaklaşık 7 saatte söndürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri fabrika ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekiplerinin incelediği güvenlik kameralarında bulunan görüntüler sonrası güvenlik görevlisi A.B. gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde “Pişmanım, bilerek yapmadım” diyen güvenlik görevlisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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