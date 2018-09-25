Yapılandırılan borçların geçerli olması için son tarih 1 Ekim 2018

Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, yaptığı açıklamada borçlu bütün mükelleflerin yapılandırma kanunundan yararlanması için her fırsatta yapılandırma yapmaları hususunda duyurular yaptıklarını ifade etti. Başkan Özselek, “7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu mükelleflerimizin birikmiş, faiz binmiş ve ödenemeyecek duruma gelmiş vergi ve diğer borçlarının ödemelerinde kolaylık sağlanması amacıyla çıkarılmış bir kanundur. Bu kanun ile borçlu mükelleflerimize büyük kolaylıklar sağlanmış oldu. Yakın tarihimizde böylesine kapsamlı bir kanun hiç çıkarılmamıştır. Neredeyse tüm borç türlerinde herkese peşin ödemelerde indirim ve taksitlendirme imkanı sunulmuştur. 7143 Sayılı Kanun başvuruları 27 Ağustos 2018 tarihinde sona ermiştir. Mükelleflerimiz kanun kapsamında Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi ve Emlak Vergisi borçlarını gecikme zammı ve faizinden muaf olarak yapılandırılmışlardır. Ayrıca peşin ödemelerinde ekstra indirim sağlanırken, anapara üzerine yurt içi ÜFE fiyatı eklenerek taksitlendirme imkanı sunulmuştur” şeklinde konuştu.

Mükelleflerin kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edebilmesi için ilk iki taksiti süresinde ödemesi gerektiğini belirten Özselek, “Peşin ödeyecek mükellefler de ilk taksit ödeme süresi içinde ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, birikmiş borcu olan mükelleflerimizin kanundan yararlanabilmeleri için en geç 1 Ekim 2018 tarihine kadar yapılandırılan borçlarının peşin ise tamamını, taksitli ise 1. taksitlerini ödemeleri gerekmektedir. Mükelleflerin yapılandırmadan yararlanması için bu tarihe dikkat etmeleri gerekmektedir” ifadelerini kullandı.