Yapımcı ve Yönetmen Taşdiken’den yeni sinema filmi projesi

Memleketinde çekimlerini yaptıktan sonra, vizyona girmesinin ardından ulusal ve uluslararası çok sayıda ödülün sahibi olduğu “Kız Kardeşim Mommo” filmiyle adını duyuran ve daha sonra “Meryem” ve “Arama Motoru” filmleriyle gündeme gelen Atalay Taşdiken, ziyaret ettiği Konya’nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesinde bulunan Sonsuz Şükran Köyü’nde açıklama yaptı. Taşdiken, Kültür ve Turizm Bakanlığının da destek verdiği yeni bir sinema filmi projesinin çalışmasına başladıklarını söyledi. Mekan olarak İzmir’in Urla, Kemalpaşa, Çeşme bölgelerinde çekimleri planlanan sinema filminin az bir bölümünü de İstanbul’da çekeceklerini anlatan Taşdiken, “Kısmetse Eylül Ekim ayında çekmeyi düşünüyoruz. Kast çalışmalarına yeni başladık. Mekan çalışmaları bin yandan yapılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da desteklediği bir proje oldu. Daha önce bizim sinemamızda çok örneğini görmediğimiz türden bir film olacak. Yani içerik itibariyle söylüyorum tabi örneğini görmediğimiz derken. Bir yarış atı ile 13 yaşındaki bir kızımızın bir at çiftliğindeki bir sevgi bağı hikayesini anlatıyoruz. Bir yanıyla da bir aile hikayesi, dokunaklı, biraz Mommo hislerini alabileceğimiz bir film olacak inşallah. Planladığımız gibi Eylül Ekim aylarında çekebilirsek 2019 yılının Şubat Mart döneminde da vizyona sokmayı planlıyoruz” dedi.

Taşdiken, söz konusu sinema filminin ardından memleketi olan Beyşehir bölgesinde çekimlerini planladığı yeni bir çalışmadan da söz ederek, “Bugüne kadar yaptığımız işlerde bu bölge hep oldu. Arada böyle bir başka bir proje yapacağız ama Huğlu ve Üzümlü ile ilgili de çalıştığım bir sinema filmi projesi var. İnşallah hemen akabinde de o çalışmayı gerçekleştirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yeni dönemde Yeşilçam’ı olacağı belirtilen Sonsuz Şükran Köyü’nde de geleceğe yönelik hedefleri olduğunu aktaran Taşdiken, “Geleceği dönük burada da projelerimiz var tabii ki. Bu coğrafyayı, bu habitatı sürekli güncel tutmak bizim buralı olarak da bir borcumuz aslında. Benim geleceğe yönelik yine bu bölgede yapmayı planladığım birkaç tane iş var. Ama daha henüz yazmadım. Kendimizi emekli edersek ki, buraların filmleriyle emekli olacağız yine” ifadelerini kullandı.