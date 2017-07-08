Yaralı leylek için seferber oldular

Atatürk Caddesi üzerinde bir alışveriş merkezinin bulunduğu binanın çatısındaki bacada bulunan yuvadaki leyleğin ayağının ipe dolandığını ve acı içerisinde çırpındığını fark eden işyeri sahibi Cemal Ağrıs, durumu itfaiye ekiplerine haber vererek yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine adrese yönlendirilen Konya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracı, çatıya merdiven uzatarak leyleği ipten kurtarmayı başardı. Ayakları kanlar içerisinde kaldığı gözlenen leyleğin sağ ayağından yaralı olduğunu tespit eden itfaiye ekipleri, yuvadan indirdikten sonra hemen karşı binada bulunan bir veterinere götürdü. Burada leyleğe yardım edecek veterinerin olmaması üzerine itfaiye görevlileri, bir elektrikli bisiklete binerek yanlarına aldıkları yaralı leyleği başka bir veterinere götürdü. Yaralı leyleğin sağ ayağında kırık olduğu öğrenilirken, tedavisinin ardından yeniden yuvasına bırakılacağı belirtildi.