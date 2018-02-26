Yargıda Birlik Derneği Konya Buluşması gerçekleşti.

Olağan Genel Kurulu öncesi yargısal sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Toplantı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Halil Koç başta olmak üzere HSK üyeleri, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Yargıda Birlik Derneği idarecileri, hakim ve savcıların katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda, Nisan ayında yapılması planlanan 2. Olağan Genel Kurulu öncesinde yargısal sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Toplantıya ev sahipliği yapan Konya Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, silahlı terör örgütü mensuplarının ülkeyi kararttığı günlerde, hukuk ve adalet şiarı ile yola çıkan Yargıda Birlik Derneğinin, yargı mensupları için ümit olduğunu ve olmaya da devam ettiğini belirtti. Tezcan, “Ülkemiz için yaklaşmakta olan tehlikenin ilk önce farkına varan bir kısım yargı mensubu ve onunla birlikte hareket eden kitleler, önce yargı camiasına, sonra da tüm devlet kademelerine örnek oldular” dedi.

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve aynı zamanda Yargıda Birlik Derneği Başkanı Musa Heybet ise, toplantıyı yargısal sorunlara ilişkin fikir alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlediklerini ifade etti. Heybet, “Dernek olarak mesleki yeterlilik, terfi ve liyakate dayalı bir sistemin kurulması ve geliştirilmesi ile milletimizin yargıya olan güveninin artırılmasında öncü ve alternatifler üreten bir çalışma anlayışı içinde olacağız” diye konuştu.

Yargıda Birlik Platformunu kurarken her türlü çıkar ilişkisinden arınarak, tarafsız bir hukuk düzeninin tesisine katkıda bulunmak amacıyla bir araya geldiklerini vurgulayan Heybet, “15 Temmuz 2016 tarihinde iradesini başkalarının eline terk eden, aciz ve nankör insanlardan oluşan, hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü acısını halen yüreklerimizde yaşıyoruz. Adalet sistemimizde de derin yaralar açan bu vahim hadiseye rağmen, hain terör örgütünün ihanetinin bertaraf edilmesi için ilk önemli ve etkili çalışma ve çabayı koyanların yine tarafsız ve bağımsız hakim ve cumhuriyet savcıları olmuştur” şeklinde konuştu.