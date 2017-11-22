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22 Kasım 2017 13:38

Yaslandığı balkon demiri kopan genç düşerek hayatını kaybetti

Konya’nın Yunak ilçesinde yaslandığı balkon demirin kopmasıyla aşağıya düşen genç hayatını kaybetti.

Yaslandığı balkon demiri kopan genç düşerek hayatını kaybetti

22 Kasım 2017 13:38


Olay, ilçeye bağlı Kurtuşağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendilerine ait işyerinde üst balkondan alttaki dükkanda bulunan ağabeyi ile balkon demirine tutunup konuşmaya çalışan 20 yaşındaki Gürkan Gülsever, balkon demirin çatlak bulunan yerden aniden kopmasıyla kafa üstü yere düştü. Ağır yaralanan genç, hemen Yunak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen Gürkan Gülsever kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gürkan Gülsever’in önümüzdeki ay başında 97/4 tertip olarak askere gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.




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