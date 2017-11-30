Yaşlı adamı gasp eden şahıs tutuklandı

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Pirömer Mahallesi Gözneli Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki U.Ü. caddede yürüyen 89 yaşındaki A.S.’yi bir süre takip etti. U.Ü. daha sonra yaşlı adamın yanına yaklaşarak cebindeki bin 100 lirayı gasp etti. Yaşanan olayın polise bildirilmesi üzerine inceleme yapan polis ekipleri kısa sürede gasp şüphelisi U.Ü.’yu yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden U.Ü. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.