Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2017 08:28

Yaşlı adamın ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Konya’da bir minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama çarptı.

Yaşlı adamın ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

13 Temmuz 2017 08:28

Yaşlı adam kazada ağır yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kaza, saat 21.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Kalfalar Mahallesi Abdülreşit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Antalya Çevre yolu istikametinden şehir merkezine doğru seyir halinde olan sürüsücüsünün ismi alınamayan 42 MB 226 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen 85 yaşındaki Hasan Hüseyin A’ya çarptı. Yaşlı adam yaralanırken, Suriye uyruklu olduğu belirtilen sürücü ise vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden ayrılarak polise gidip teslim oldu. Çevredeki vatandaşlar kazayı 112 Acil Yardım ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler tarafından ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza yapan sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Cadde üzerinde oturan bazı vatandaşlar ise cadde üzerindeki ışıklandırma ve araçları yavaşlatmak için ikili kasis yapılmasını istediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 ŞEVVÂL 1438
  • 13 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:29
  • Güneş :05:32
  • Öğle :13:07
  • İkindi :17:00
  • Akşam :20:21
  • Yatsı :22:07
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!