Yaşlı adamın ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşlı adam kazada ağır yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Kalfalar Mahallesi Abdülreşit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Antalya Çevre yolu istikametinden şehir merkezine doğru seyir halinde olan sürüsücüsünün ismi alınamayan 42 MB 226 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen 85 yaşındaki Hasan Hüseyin A’ya çarptı. Yaşlı adam yaralanırken, Suriye uyruklu olduğu belirtilen sürücü ise vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden ayrılarak polise gidip teslim oldu. Çevredeki vatandaşlar kazayı 112 Acil Yardım ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler tarafından ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza yapan sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Cadde üzerinde oturan bazı vatandaşlar ise cadde üzerindeki ışıklandırma ve araçları yavaşlatmak için ikili kasis yapılmasını istediler.