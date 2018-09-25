Yaşlı çiftin evine giren şüpheliler suçüstü yakalandı

Konya'da akşam saatlerinde yaşlı çiftin evden ayrılmasını fırsat bilerek eve hırsızlık için giren 2 şüpheli, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesinin Sarıyakup Mahallesi Burhan Dede Caddesi üzerinde bulunan iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa M. (70) eşi ile birlikte cadde üzerindeki evlerinden karşı komşusuna misafirliğe gitti. Bir süredir evi takibe aldığı tahmin edilen şahıslar karanlıktan faydalanarak evin bahçesine girip balkonun kapısını kırdı. Müstakil evin yanındaki apartmanın üçüncü katının balkonunda oturan bir kişi evin içerisinde elinde fenerle iki şüphelinin içeride gezdiğini fark etmesi üzerine durumu polis ve ev sahibine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri evin çevresinde şüphelilerin kaçmaması için önlem aldıktan sonra şüphelilerin bulunduğu eve girerek E.M. ile D.M.'yi yakalayarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan iki şüpheli, kelepçelenerek polis aracına bindirilip ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Ev sahibi Mustafa M., kendilerini komşularının çağırdığını belirterek, "Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Biz karşıdaki binada oturuyorduk. Gelmişler girmişler. Bizi kiracımız çağırdı. Evde değerli eşyalarımız yok ama alt üst etmişler. Banyo kazanını sökmüşler” dedi.