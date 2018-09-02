Yavru köpeklere akılalmaz işkence

1,5 aylık köpekler Veteriner Fakültesi Acil Servisinde tedavi altına alındı.

Olay merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan Türk Yıldızları Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parka piknik için giden Mesut Büyük, oturdukları kamelyanın yakınında yavru köpek sesi geldiğini duydu. Bunun üzerine sesin geldiği yere yönelen Mesut Büyük, yaklaşık bir buçuk aylık olduğu öğrenilen iki yavru köpeği fark etti. Köpeklerle ilgilenen Büyük, köpeklerden birinin bacağının eklem yerinden diğerinin ise patisinden kesildiğini farketti. Bunun üzerine durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaparken zabıta ekipleri ise Sokak Hayvanları Acil Müdahale ve Nakil Aracına bilgi verdi. Yaralanan iki yavru köpek müdahale aracına alınarak Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Acil Servisine götürüldü. Tedaviye alınan köpeklerin ilk belirlemelere göre bacağının kasten kesilmiş olabileceği ve yaranın 3 ya da 4 günlük olduğu öğrenildi.

Yaralı köpekleri gölgede buldu

Yaralı köpekleri bir kamelyanın gölgesinde bulan Mesut Büyük, hayvanları havlama sesiyle fark ettiğini söyledi. Mesut Büyük, yaşananları anlatarak, “Sabah saatlerinde parka geldik. Bir havlama sesi duyduk. Kamelyanın gölge kısmında iki tane yavru köpeğin birbirlerine bağırdığını duydum. Yanlarına yaklaştığım zaman bir tanesi topallıyordu. Bir tanesi de yürüyordu ama ayağını basamıyordu. Geldiğimde bir tanesinin ayağında araç veya bir kamelyanın kenarına sıkışmıştır diye düşündüm. Ama ikinci köpeğin ayağının dirsekten itibaren olmadığını görünce bu işin kaza veya bir yere sıkışmadan ibaret olmadığını anladım. Sonra polise haber verdim. Hayvan hastanesini aradık, ambulans geldi. Sonra hayvanları alıp götürdüler” dedi.

“Bunu insan olan biri yapamaz"

Mesut Büyük, insan olan birinin hayvanlara şiddet uygulayamayacağını dile getirerek, “Bu bir insanın yapamayacağı bir şey. Niye yapıyorlar onu da bilmiyorum. Dediğim gibi bir kaza değil kesinlikle. Çünkü yavru köpeklerden birinin ayağı kesilmiş, yani bıçakla kesilmiş sanki. Çocuklara göstermedim üzülmesin diye, fazla yaklaştırmadım biraz ürktüler. Fakat hayvanlar sağlıklıydı. Yani zayıf düşmemişler su verdim biraz, ekmek filan verdik" diye konuştu.