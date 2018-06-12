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12 Haziran 2018 12:29

Yaylapınar Süleymaniye’de yeni tapu müjdesi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından ilçe genelinde çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek üzere imar planı revizyon ve imar uygulama çalışmaları devam ediyor.

Yaylapınar Süleymaniye’de yeni tapu müjdesi

12 Haziran 2018 12:29


Başkan Fatma Toru, Yaylapınar Süleymaniye Mahallesinde 1 milyon 530 bin metrekarelik ve yaklaşık bin kişiyi ilgilendiren alanda İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereğince yaptıkları imar uygulamasını tamamlayarak vatandaşlara yeni tapuların dağıtımına başladıklarını açıkladı.


Yaylapınar Süleymaniye Mahallesinde 1 milyon 530 bin metrekare ve yaklaşık bin kişiyi ilgilendiren alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereğince yapmış oldukları imar uygulamasını tamamladıklarını ve yeni tapuların dağıtımına başladıklarını kaydeden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Yaklaşık bin parsel maliki, bu uygulamayla yeni tapularına kavuşmuş olacak. Bu uygulamayla 1 milyon 107 bin metrekarelik mesken konut alanı üretilmiştir. İmar parsellerinin yanı sıra yeni yeşil alanlar, sosyal ve kültürel tesis alanları, eğitim alanları, cami alanları oluştu” dedi.


Başkan Toru, Yaylapınar Kaş ve Yaylapınar Uhud mahallelerinde yaklaşık 3 bin kişiyi ilgilendiren 18. Madde uygulamasının ise kadastro kontrolünde olduğunu hatırlatarak “Yaklaşık 7 milyon metrekareyi bulan bu mahallelerimizdeki 18. Madde uygulamaları neticesi oluşacak yeni tapuları en kısa süre içinde vatandaşlarımıza dağıtmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.




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