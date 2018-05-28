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28 Mayıs 2018 18:20

Yaz dönemi KOMEK kayıtları başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (KOMEK) yaz dönemi Genç KOMEK Yaz Okulu eğitimleri verileceği için yetişkin eğitimlerinin verileceği kurs merkezlerinde kayıtlar başlıyor.

Yaz dönemi KOMEK kayıtları başlıyor

28 Mayıs 2018 18:20


Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “KOMEK’in Alaaddin, Araplar, Ali Gav, Akşemsettin, Beyhekim, Hocacihan, Karakulak ve Sancak kurs merkezlerinde yapılacak yetişkin eğitimleri için 29 Mayıs’ta başlayacak başvurular 8 Haziran’a kadar www.konya.bel.tr ile www.komek.org.tr adresi üzerinden alınacak. Kurslar, Ramazan Bayramı sonrası 23 Haziran Cumartesi günü başlayacak. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları tarafından Konya merkez ve ilçelerde 7 - 16 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenecek Genç KOMEK Yaz Okulu kayıtları da 1 - 13 Haziran tarihleri arasında alınacak.”




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