Yaz dönemi KOMEK kayıtları başlıyor

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “KOMEK’in Alaaddin, Araplar, Ali Gav, Akşemsettin, Beyhekim, Hocacihan, Karakulak ve Sancak kurs merkezlerinde yapılacak yetişkin eğitimleri için 29 Mayıs’ta başlayacak başvurular 8 Haziran’a kadar www.konya.bel.tr ile www.komek.org.tr adresi üzerinden alınacak. Kurslar, Ramazan Bayramı sonrası 23 Haziran Cumartesi günü başlayacak. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları tarafından Konya merkez ve ilçelerde 7 - 16 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenecek Genç KOMEK Yaz Okulu kayıtları da 1 - 13 Haziran tarihleri arasında alınacak.”