Yaz sıcaklarında artan stresle baş etme yöntemleri

Yaz aylarında toplumda en belirgin hissedilen değişimin tahammül düzeyinin azalması ve sinirliliğin artması olduğunu belirten Medicana Konya Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hatice Harmancı, yoğun çalışan kişilerde, trafikte, kalabalık mekanlarda yaşayanlarda, strese toleransı az olan kişilerde ruhsal etkilenmenin daha belirgin yaşandığını söyledi. Ruhsal değişim sonuncunda kişide oluşan belirtilere değinen Yrd. Doç. Dr. Harmancı, “Huzursuzluk hissi, rahatsız hissetme gibi daha basit ve kolay katlanılabilen belirtilerden ciddi keyifsizlik hissi, bunaltı hali, yerinde duramama, iç sıkıntısı, uyku ve iştah değişiklikleri, dikkatte dağılma, halsiz hissetme gibi daha zor tahammül edilebilen belirtilere kadar farklı semptomlar içerebilmektedir. Yaz sıcaklarıyla birlikte metabolizmalarda değişiklikler de ortaya çıkmaktadır. Artan ısı kalp ritmini değiştirir, çarpıntının artması, tansiyonun yükselmesi, artan sıvı kayıplarıyla tansiyonun düşmesi görülebilmektedir. Bununla birlikte nefes alma güçlükleri, sindirim sisteminin yavaşlaması, halsizlik, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, bulantı, kusma gibi pek çok semptom görülebilmektedir” dedi.

“Hava sıcaklıklarının yükselmesinden ruhsal hastalık tedavisi görmekte olanlar daha fazla etkileniyor"

Vücutta değişen bütün ritmin kişinin ruhsal olarak daha fazla olumsuz etkilenmesine sebep olduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Harmancı, “Hava sıcaklıklarının yükselmesinden ruhsal hastalık tedavisi görmekte olan kişiler daha fazla etkileniyor. Değişen uyku, iştah düzenindeki bozulma, rahatsızlık hissi, evde daha uzun süre geçirilen vakitler, özellikle depresif yakınmaları tetikleyebilir. Artan ısıyla birlikte kalp ritmindeki değişim panik atakları tetikleyebilir. Sürekli terleme hali, temizlik kompulsiyonu yaşayan hastalarda klinik rahatsızlık hissini arttırabilir. Yine yalnızlaşma ve stres altında olma hissi psikotik alevlenmeleri tetikleyebilir” diye konuştu.

Yaz sıcaklarına tahammül edebilme yöntemlerine de değinen Yrd. Doç. Dr. Harmancı, yapılacak yöntemleri ise şöyle sıraladı:

“Kişi eğer çabuk uyarılan, hızlı sinirlenen biriyse mümkünse gündüz saatlerinde işlevselliğini azaltmalı, çalışma sürelerini esnetme şansı varsa aktif olduğu saatleri düzenlemeli, kalabalıktan mümkün olduğunca kaçınmalı ve önemli kararları ertelemeli. Dikkat gerektiren, kaza yapma ihtimali olan işler ertelenmeli. Empatik düşünmeye çalışma hayatımızı biraz daha kolaylaştıracağından hareketlerimize dikkat etmeliyiz, özellikle trafik gibi yorucu alanlarda. Hareketsiz kalma, sosyalliğin azalması ve gün içi dışarıya çıkamama dolayısıyla normal yaşam saatlerinin farklılaşması depresif yakınmaları tetikleyebilir, bu sebeple farklı saatlerde de olsa yaşam adına doyum sağlayabilme kişiyi korur. Genel vücut sağlığına dikkat etmek fiziksel sağlığı olduğu kadar ruhsal sağlığımızı da etkiler. Yeterli sıvı tüketmek, düzenli beslenmek ve düzenli uyku bunun en önemli olanlarıdır. Kronik hastalıklar veya ruhsal hastalık varlığında ilaç düzenli kullanımı ve doktor kontrolleri önemlidir."