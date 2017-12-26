Yeni yıl için sağlık ajandası

Mehmet Portakal, 2018 yılının hemen öncesinde, yeni yıl ile ilgili program yaparken daha sağlıklı bir yaşama sahip olabilmek için uygulanabilecek formülleri paylaştı.

“Sağlığımızı korumak ve güçlendirmek, tedavi etmekten daha kolay, daha ucuz ve akılcı bir yol”diyen Uzman Dr. Mehmet Portakal, hayattaki en önemli hazinemizin bedensel ve ruhsal sağlığımızın olduğunun altını çizdi. Yeni yılda sağlıklı yaşam için önerilerde bulunan Portakal, “Kendinize önem verin, sağlık durumunuzun farkında olun. Huzurlu olmaya odaklananın, öncelikle mutlu olun, stresten kaçının. Mutluluk bir besin maddesi gibidir. Stres enfeksiyon hastalıklarının ortaya çıkmasını kolaylaştırıcı bir faktördür. Kış ayları için ayrı hobiler edinin, kitap, dergi ve gazete okuyun. Hafta sonlarını sevdiklerinizle geçirin. Yedikleriniz vücudunuzun ilacı olsun, sağlığınızı koruyup geliştirmenizde gerekli besin unsurlarını içeren dengeli bir beslenme planını yaparak işe başlayın. Yaşınız ve cinsiyetiniz göz önünde bulundurularak oluşturulan böyle bir beslenme programı ile hem kendinizi sağlıklı hisseder hem de hastalıklardan korunursunuz. Bol miktarda sıvı alın. Su, vücudumuzdaki toksinleri ve istenmeyen artıkları uzaklaştıran en ideal içecektir. Temiz ve güvenli su tüketmeye özen gösterin. Sabah güne başladıktan sonra, her saat 1 bardak su içmeye çalışın. Güne kahvaltıyla başlayın. Kahvaltı en önemli öğün olduğu için, size gerekli olan temel besin unsurlarını içeren güzel ve keyifli bir kahvaltının tadına doyum olmaz. Her öğünde yağ, protein ve karbonhidrat tüketimini dengede tutmaya çalışın. Önemli olan bunları doğal yollarla almanız. Yağ ve şekeri azaltın. Şeker toksik yükünüzü artırır, hücrelerinizin erken yaşlanmasına neden olur. Şeker ihtiyacı için, tam tahıllı ekmekler, bulgur, makarna, sebzeler, meyveler (muz, üzüm, kavun, karpuz, incir ve dut hariç) ve tam tahıllı kahvaltı gevrekleri iyi seçimlerdir” dedi.

“Haftada en az 3 gün aerobik egzersiz yapmaya çalışın”

Mehmet Portakal, protein alımının dengelenerek haftada en az 3 gün egzersiz yapılmasını tavsiye etti. Portakal şöyle konuştu, “Protein alımınızı dengeleyin. Günlük ihtiyacın çoğunun bitkisel kaynaklardan (kuru fasulye, mercimek, nohut, barbunya, koyu yeşil yapraklı sebzeler) olmasına özen gösterin. Daha fazla Omega-3 yağı tüketmeye çalışın. Kolesterol ve kalp-damar hastalıkları riskinin azaltılmasına yardımcı olur. Yağlı balıklar (uskumru, somon, hamsi) ile semizotu ve keten tohumu gibi bitkilerden veya doğal kapsüllerden bu ihtiyacımızı karşılayabiliriz. İşlenmiş besinler ve trans-yağlardan uzak durun. Hidrojenle sıkıştırılan ve cips, bisküvi gibi gıdalarda bulunan trans-yağlar risk taşır. Her gün lifli gıdalar tüketmeye çalışın. Kan şekerinizi dengeler, bağırsaklarınızı çalıştırır, kansere karşı korur. Badem, sebze, elma ve tam yulaflı ekmekler lif ihtiyacını karşılar. Egzersiz yapın. Egzersiz tüm sistemi çalıştırarak dokulara daha çok kan ve oksijen gitmesini, vücut ısısının artması ile terlemenizi sağlar; bu hem toksinlerin dışarı atılmasını kolaylaştırır, hem de bağışıklık sistemini aktive eder. Sağlık için spor önemlidir. Sağlıklı beslenmek ve spor yapmak, insanın fiziksel açıdan kendisiyle ilgilenmesi ve zihinsel yeteneklerini kendi kontrolü altında daha olumlu bir seviyeye ulaştırması için önemlidir. Kendinizi fiziksel olarak rahat ve iyi hissederseniz, düşüncelerinizin de pozitif olması ve daha olumlu bir bakış açısına sahip olmanız kolaylaşır. Daha pozitif düşünceler için sağlıklı beslenmeniz ve spor yapmanız gerektiğini unutmayın. Haftada en az 3 gün aerobik egzersiz yapmaya çalışın.”

“Stres ve uykusuzluk şişmanlatır"

Hangi yaşta olursa olsun fazla kiloların verilmesini isteyen Portakal, stres ve uykusuzluğunda insanları şişmanlattığını anlattı. Portakal, “Dinlenmek, insanın gücünü artırır. Sadece bedensel değil aynı zamanda ruhsal açıdan da dinlenmek önemlidir. Bedensel dinlenmeyi en iyi, güzel bir uyku sağlar. Uyku, ‘bedava zayıflama ilacı’ olarak da değerlendirilmelidir. Stres ve uykusuzluk sizi şişmanlatır. İdeal kilonuzu koruyun. Kilo fazlalığı veya şişmanlık hangi yaşta olursanız olun pek çok sağlık sorununun hazırlayıcısıdır. Öncelikle fazla kilolarınızdan kurtulun. Beden kitle indeksinizi 25’in altında tutmalı, bel çevrenizi erkekseniz 102 cm, kadınsanız 88 cm’nin üzerine çıkarmamalısınız. Yılda bir kez kan tahlili yaptırmalı ve bedende herhangi bir anormallik veya madde eksikliği var mı kontrol edilmeli. Eğer demir, B vitaminleri, protein gibi madde eksiklikleri varsa mutlaka hekim kontrolünde tamamlanmalıdır. Özellikle içinde bulunduğumuz kış mevsiminde çörekotu, ruşeym, kalsiyum, magnezyum, aspir yağı ve çinko desteği gerekebilir. Bu konuda doktorunuzdan bilgi alınız. Kışın yağlanma başlayabilir, kilonuza ve formunuza dikkat etmelisiniz. Gençleşmek, ağrılardan kurtulmak, bağışıklığınızı, fiziksel ve zihinsel performansınızı artırmak amacıyla ozon-oksijen tedavisi ile hayat enerjinizi yenileyebilirsiniz. Yine bilimin ışığında bitkisel tedaviler, lazer, radyofrekans, hacamat ve kök hücre uygulamaları sizi hem hastalıklara karşı koruyacak hem de rahatsızlıklarınızdan daha kolay kurtulmanıza destek olacaktır. 2018 yılını ve önümüzdeki yaşlarımızı sağlık, mutluluk ve huzur ile geçirmek için vücudumuzun verdiği sinyallere kulak vermeliyiz” şeklinde konuştu.