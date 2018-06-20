Yerköprü Şelalesinde çevre düzenlemesi sürüyor

17 milyon liraya mal olacak düzenleme çalışmalarında ilk etapta çay bahçesi, seyir terası ve sosyal alanlar tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve Konya’da faaliyet gösteren basın-yayın kuruluşlarının yöneticileri ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Yerköprü Şelalesi çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, projenin Büyükşehir Yasası ile önemli bir ivme kazandığının altını çizerken, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise tüm Türkiye’yi Yerköprü Şelalesi’ne davet etti.

“Tüm Türkiye’yi buraya bekliyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projenin ilk etabının tamamlandığını ve şu ana kadar çay bahçesi, seyir terası ve sosyal alanlar yapıldığını dile getirerek toplamda 17 milyon liraya mal olacak proje sayesinde şelaleyi çok sayıda turistin ziyaret edeceğini dile getirdi. Başkan Altay, “Bugüne kadar şelale çevresine yasal engellerden dolayı çok fazla işlem yapılamamıştı. Biz de buraya üç aşamadan oluşan bir yatırım yapıyoruz. Projenin ilk etabını tamamladık, ikinci etabın da yüzde 50’si bitmiş durumda. İnşallah tüm çalışmalar bittiğinde şelale çok sayıda yerli ve yabancı turistin akınına uğrayacak. 100 bin metrekarelik alanda düzenleme gerçekleştiriyoruz. Buraya gelen turistler her anlamda fiziki olarak çok güzel bir mekânı ziyaret etmiş olacak. Artık Sonbahar itibariyle çok daha güzel bir şekilde hizmet vermiş olacağız. Şelaleyi görmek için yalnızca Konyalıları değil, tüm Türkiye’yi buraya bekliyoruz” dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise projenin hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ederek, “Burada geçmiş yıllarda İl Özel İdaresi çok sınırlı imkânlarla bir şeyler yapmaya çalışmışken, son 3-4 yıldır Büyükşehir Belediyemiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte bu önemli çalışmayı ortaya koydular. Şehir içi ve şehir dışından vatandaşlarımızın bu doğal ortamda bulunmalarını, burayı görmelerini ve buralarda yetişen doğal ürünleri tatmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.