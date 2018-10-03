Yerli ve milli silahlar, Konya'da sergileniyor

Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri kapsamında Türkiye'nin yerli ve milli silahları sergileniyor.

Bu yıl 3.'sü düzenlenen Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri kapsamında Konya'da yerli ve milli silahlar sergileniyor. Selçuklu Kongre Merkezi'nde sergilenen silahlara katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Sergide ASELSAN tarafından üretilen ‘SARP' uzaktan komutalı silah sistemi dikkat çekiyor.

Üzerine çeşitli tüfek ve silahların yerleştirilebildiği uzaktan komutalı silah sistemi hakkında bilgi veren ASELSAN Program Direktörü Serhan Özsoy, sistemin bugüne kadar 2 bin 500'ün üzerinde üretildiğini belirterek, 16 farklı ülke tarafından kullanıldığını söyledi.

Özsoy, "Burada görmüş olduğunuz silah sistemi ‘Sarp' uzaktan komutalı silah sistemi, ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilmiş bir sistem. Üzerine farklı tipte makineli tüfekler entegre edilebiliyor. Termal kamera ve gündüz görüş kamerası vasıtasıyla hedef tespiti, teşhisi ve gerekli durumlarda takibi yapılabiliyor. Uzaktan komuta birimi vasıtasıyla tüm silah işlemleri operatör tarafından güvenli bir bölgeden yani zırhlı aracın içerisinden gerçekleştiriliyor. Bu sayede herhangi bir karşı tehdide maruz kalmış olmuyor. Sistemimiz hali hazırda birçok ülke tarafından kullanılmakta. Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere 16 farklı ülke tarafından kullanıma alınmış durumda. Bugüne kadar 2 bin 500'ün üzerinde sistem üretilerek kullanıcılara teslim edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Proje direktörü Özsoy, SARP'ı dost ve müttefik ülkelerin kullanmasının önemli olduğunu vurgulayarak, “Burada esas olan dost ve müttefik ülkeler olması. Bu konuda birçok Avrupa ülkeleri, Hırvatistan gibi, Uzak Doğu'da Malezya, Endonezya gibi ülkeler, Pakistan, Katar gibi dost ülkeler tarafından da kullanılmakta ve yeni siparişleri almaktayız" diye konuştu.

ASELSAN Program Direktörü Serhan Özsoy, 'SARP' uzaktan komutalı silah sistemini Konya'da kurulacak olan ve yaklaşık 65 milyon dolarlık kuruluş sermayesine sahip bir şirkette üretiminin yapılacağını da sözlerine ekledi.