Yerli ve milli yemek kartı çıktı

Türkiye Lokantacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Konya Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Ali Osman Karamercan, piyasaya çıkan yeni yerli ve milli yemek kartı ‘Yemekmatik' hakkında bilgi verdi. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu'nun girişimiyle hayata geçen ilk yerli kartın işyerlerini pos kirası ve yüksek komisyondan kurtaracağını, kullanıcılara da önemli indirimler sağlayacağını belirten Karamercan, “Ülkemizde 7 milyar lira büyüklüğe sahip yeme içme sektöründe kullanılacak yerli ve milli kartımız işletme sahipleri ve tüketiciye avantajlar sunan bir kart. En önemlisi de tamamen milli olması. Konya'da işletmelere sisteme katılmaları için üyeliği Konya Lokantacılar Esnaf Odası olarak yapıyoruz. En geniş üye ağına sahip yemek kartı olmasını hedefliyoruz. Kredi kartı gibi tasarlanan yemek kartı sayesinde üye işletmeler kart komisyonu da ödemeyecek. Bankacılık sistemine uyumlu kart için pos cihazı, sistem kullanım bedeli gibi maliyetler olmayacak. Üye işyerleri kredi kartından ödeme alıyor gibi mevcut pos cihazlarından işlem yapacak. Bu sayede maliyet avantajı elde edilecek” dedi.