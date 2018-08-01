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01 Ağustos 2018 14:03

Yetki belgesi olmayan av bayisindeki silahlara el konuldu

Konya’nın Kulu ilçesinde yetki belgesi olmayan av bayisinde bulunan çok sayıda tüfek, silah ve mermilerle av malzemelerine jandarma tarafından el konuldu.

Yetki belgesi olmayan av bayisindeki silahlara el konuldu

01 Ağustos 2018 14:03


Edinilen bilgiye göre, Kozanlı Mahallesi’nde yetki belgesi ve izni olmayan av bayisine jandarma ekiplerince baskın düzenlendi. Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından av bayiinde bulunan çok sayıda tüfek, silah ve mermiler ile av malzemelerine el konuldu. Yetkililer, gerekli kurumlardan izinleri olmayan ve yetki belgesi olmayan av bayilerindeki malzemelere el konulacağı konusunda uyarıda bulundu.


İş yerinde izinsiz ve belgesiz av malzemeleri satıcısı olan bayi sahibinin ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.




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