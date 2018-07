Genç doktorlar mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev, “6 yıllık maratondan sonra aramızdasınız. Bundan sonra derdimizle dertlenecek, kahrımızı çekeceksiniz. Bu memleketin insanlarına şifa vermeye çalışacaksınız. Derde, tasaya ve uykusuz nöbetçi gecelere hoş geldiniz diyorum. Her birinize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, “Genç hekimlerimizin sevincine ortak olmak üzere burada olan bütün misafirlere teşekkür ediyorum. İnsana hizmet etmek üzere her bir meslek değerlidir. Yeter ki şevk, yetkinlik ve yeterlilik ile yapılsın. Bizler genç hekim kardeşlerimizi bu yetkinlik ve yeterlilik ile donatmak üzere teslim aldık, ülkemizin sağlık hizmetine yeni can katan arkadaşlar olarak kendilerini uğurluyoruz. Sağlık ordumuza hoş geldiniz diyorum” dedi. Milli değerlere sahip, insana Yaradan’dan ötürü saygısı olan bireyler olmanın önemine de değinen Şeker şunları söyledi: “Özellikle son dönemlerde sağlıkta dönüşümün yansımaları ile beraber Sağlık Bakanlığı ile el birliği içerisinde sağlık eğitiminde ciddi mesafeler aldık. Bu konuda tıp fakültelerimizin üzerine düşen görevi fedakar bir biçimde yerine getirdiğini düşünüyorum. Bu anlamda emeği geçen hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Vatanına milletine bağlı, aklını ve vicdanını kiraya vermemiş, ihanetten uzak, her bir insanın canının kıymetini bilecek bireylerin yetiştirilmesi gerekliliğini 15 Temmuz sürecinde yaşayarak daha net gördüklerini de söyleyen NEÜ Rektörü Şeker, genç doktorlara hangi aşamada olursa olsun tüm insanlığa sağlık hizmetini eşit şekilde dağıtmalarını tavsiye etti.

YÖK Yürütme Kurul Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman da konuşmasında genç mezunları tebrik ederek, NEÜ yönetimine, Meram Tıp Fakültesi hocalarına teşekkür etti. Şişman konuşmasına şöyle devam etti: “Çocuklarınız için pek çok fedakarlığa katlandınız onlar da sizlere diplomalarını hediye edecekler. Onlarla ne kadar övünsek azdır. Ülkemiz için eğitim ve sağlık alanları doğrudan insanımızla ilgili alanlar. Çok şükür bugün sağlık ve eğitim hizmetlerinde dünyanın pek çok ülkesine örnek olabilecek uygulamalar içerisindeyiz. Genç hekimlerimize hayat yolunda başarılar diliyorum.”

Tören öğrencilerin hep birlikte kep atmaları ve hatıra fotoğrafı çektirmeleri ile sona erdi.