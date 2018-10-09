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Yola çıkan uçamayan puhu kuşunu ezilmekten kurtardılar

Konya’da yola çıkan puhu kuşunu araçlar tarafından ezilmekten milli parklar görevlileri kurtardı.

Konya'da yola çıkan puhu kuşunu araçlar tarafından ezilmekten milli parklar görevlileri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğüne bağlı koruma ekipleri, av koruma faaliyetlerini icra etmek için sorumluluk mıntıkasındaki bölgeye hareket etti. Ekipler, karayolunda seyir halindeyken asfalt üzerine çıkan ve hareketsiz duran bir kuşun olduğunu fark etti. Görevliler, araçlarını durdurarak kuşun yanına gelirken, puhu kuşu olduğunu belirledikleri türün hasta olduğunu ve uçamadığını belirledi.


Puhu kuşunu araçlarına alan görevliler, hayvanın tedavisi için Karatay Hayvanat Bahçesine teslim etti. Puhu kuşunun tedavisinin ardından yeniden tabiata doğal yaşamına salınacağı belirtildi.

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