Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 11:48

Yolcu otobüsü kepçeye çarptı: 15 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün kepçeye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü kepçeye çarptı: 15 yaralı

08 Temmuz 2017 11:48


Kaza, Kulu Konya Karayolunun 19. kilometresi Yeniceoba kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Konya istikametine seyir halinde olan Mustafa Remzi K. İdaresindeki 42 ER 137 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan Bayram G.’nin kullandığı iş makinesine çarptı. Otobüs kepçeye çarptıktan sonra refüjdeki bariyer demirlerinin üzerine çıktı. Kazada otobüs sürücüsü muavin ile iş makinesi şoförü l otobüste bulunan 12 yolcu olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen çok sayıda ambulansla Kulu ve Cihanbeyli İlçe Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Bulundukları yerde sıkışan otobüs şoförü ve muavin ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sıkıştığı yerden kurtarılan muavin ise olay yerine gelen helikopter ambulansla Konya’ya sevk edildi.


Yaralılardan Bayram G. Cihanbeyli Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:24
  • Güneş :05:28
  • Öğle :13:06
  • İkindi :16:59
  • Akşam :20:23
  • Yatsı :22:10
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!