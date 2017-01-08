Diğer
Kategoriler
08 Ocak 2017 13:24

Yolcu otobüsü şarampole devrildi

Yolcu otobüsü şarampole devrildi

08 Ocak 2017 13:24

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir yolcu otobüsü karlı zeminde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı, otobüste bulunan 25 yolcu ile 2 sürücü ve muavin yara almadan atlattı.
Edinilen bilgiye göre, Himmet Kılıç yönetimindeki 34 BK 8322 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Beyşehir-Şarkikaraağaç Karayolu’nun 4. kilometresinde karlı zeminde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Şarampole yan yatan otobüs içerisindeki yolcular ile sürücü, yedek sürücü ve muavin kazayı yara almadan atlattı. Devrilen otobüsteki yolcular adrese sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin de yardımıyla yapılan kurtarma çalışmasında aracın tavan kısmındaki havalandırma boşluğundan çıkarıldı. Yolcular firmanın başka bir aracına nakledildi.
Otobüs sürücüsü Himmet Kılıç, aracında 25 yolcu bulunduğunu ve yaralı olmadığını belirtti. Kılıç, polis ekiplerine, kazaya önlerine gelen bir tırın neden olduğunu öne sürdü. Otobüs sürücüsünün bu ifadesi üzerine, kazadan hemen sonra yakındaki bir petrol istasyonuna sapan şüpheli bir tırın polis ekipleri tarafından yoluna devam etmesine izin verilmedi. Yolcu otobüsünün Van’dan yola çıktığı ve Antalya-Fethiye seferini yaptığı öğrenildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
-4
°
C
Kar Yağışlı
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    -4°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç