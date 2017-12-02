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02 Aralık 2017 09:57

Yolcu otobüsünde uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya’da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 480 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yolcu otobüsünde uyuşturucu hap ele geçirildi

02 Aralık 2017 09:57


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Konya-Ereğli yolu üzerindeki uygulama noktasında Doğu Anadolu bölgesinden Konya’ya sefer yapan bir yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu. Otobüste arama yapan "Oscar" isimli narkotik köpeği bagajdaki bavullardan birisine tepki verdi. Açılan bavuldan paketler halinde toplam 480 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüphelinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.




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