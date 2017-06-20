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20 Haziran 2017 12:18

Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil paramparça oldu: 1 ölü

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, paramparça olan otomobilin iş adamı olan sürücüsü hayatını kaybetti.

Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil paramparça oldu: 1 ölü

20 Haziran 2017 12:18


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Cihanbeyli ilçesinde iş adamı Arda Demir idaresindeki 06 AVA 52 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritteki Oktay E. idaresindeki 42 R 4142 yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünerek paramparça olan otomobilin sürücüsü Arda Demir, ağır yaralandı. Kaza sonrası otomobilin parçaları yola savrulurken, ağır yaralanan Arda Demir ise, kaldırıldığı Cihanbeyli Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Arda Demir’in bir mermer şirketinin sahibi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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