Yörük ailenin Toroslardan develeriyle göç yolculuğu başladı

Konya'da Sarı Keçililer Yörüğü olan ve develeriyle göç eden tek ailenin göç yolculuğu Toroslardan başladı. Son göçerler olan aile, konakladıkları yayladan Mersin'e doğru uğurlandı.

Konya'da Sarı Keçililer Yörüğü olan son göçer ailesi Hadim ilçesi Umurlar Yaylası'ndan güz göçü için Mersin'e doğru yola çıktı. Göçer aileyi yola çıkmadan önce, Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı ve Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, federasyon üyeleri, Konya'nın Taşkent İlçe Kaymakamı Mehmet Tığlı, Taşkent İlçe Belediye Başkanı Osman Arı yalnız bırakmadı.

Göçten önce konuşan Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, kervanı yola çıkarmak için geldiklerini belirtti. Tatlıoğlu, “Bugün buraya bizim kardeşlerimizin yanına güz göçü yapmak için hareket eden kardeşlerimizle beraber çadırları sökmeye, kervanı yola çıkarmaya geldik. Arkadaşlarımız burada Toros Dağlarının zirvesinde hayvanlarıyla geçimini sağlamak için yazın, kışın bir yerden bir yere göçen arkadaşlarımızın kardeşlerimizin bir hayat tarzı bu göçebelik. Bunların bu hayat tarzını desteklemek, onların yanında olmak için biz buradayız. Baktık ki bizim kardeşlerimiz devlet millet kaynaşmasının tam yanında ve devletin gölgesinde burada hayvanlarıyla beraber bir hayat yaşıyorlar. Ben şu konuya değinmek istiyorum; Burada bazı arkadaşlarımız bazı yerlerden gelip kendilerine prim yapabilmek için bu arkadaşlarımızı hiç kimse kullanmasın. Bizim bu kardeşlerimizin bir hayat tarzı var. Buralarda gelip fotoğraf çektirip kendilerini bir yere taşımak isteyen arkadaşlara diyoruz ki lütfen bir şeyleri kullanmayalım” şeklinde konuştu.

Taşkent Kaymakamı Mehmet Tığlı ise Yörük Türkmenlerini yaylaları boş bırakmadıkları için tebrik ederek, “Burada belli bir dönem geçirip, Taşkent'in, Hadim'in yaylalarını hem doğasal anlamda hem maddi hem manevi anamda boş bırakmayan bu Yörük kardeşlerimizi gerçekten tebrik ediyorum. Kendilerine Allah'tan uzun yıllar bu kültürü yaşatmak için sağlık, sıhhat diliyorum. Kendilerine yollarının açık olmasını diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun” dedi.

Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı ise konuşmasında dağların gerçek sahiplerinin Yörükler olduğunu söyledi. Arı, "Bu dağların gerçek sahipleri Yörük'lerdir. Bunlara biz hep beraber sahip çıkmak zorundayız. Onların yanında olmak zorundayız. Bu konar göçerler bu yıl var ama belki önümüzdeki yıl olmayacaklar. Dolayısıyla bizim aslımız Yörük'tür. Biz de ta Oğuz boylarından geliyoruz. Onun için Yörüklere, bu konar göçerlere, Sarı Keçililere sahip çıkmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Göç hazırlığında olan Sarı Keçililer Yörüğü'nün aile büyüğü olan ve Kuş Ali lakabıyla bilinen Ali Uçar ise yol güzergahını anlattı. Göç sırasında başlarına neler gelebileceğini bilmediğini söyleyen Yörük Ali Uçar, "Bugün Ekim'in 17'sinde göçtük, hareket ediyoruz. Mersin Bozyazı'ya gidiyoruz. Ermenek üzerinden Bozyazı'ya ineceğiz Allah kısmet ederse. Aralarda konakladığımız yerleri de saymadım. Allah izin verirse gidiyoruz bakalım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ali Uçar'a Kur'an-ı Kerim hediye edilmesiyle birlikte son çadır da söküldü. Eşyaların develere yüklenmesinin ardından 17 deve ve küçükbaş hayvanlar ile birlikte göç yolculuğu başladı.