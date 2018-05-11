Bölge Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi Ali Akkanat Turizm Fakültesi işbirliği ile düzenlenen etkinlik kapsamında ’Dünya Göçmen Kuşlar Günü’ kutlandı.

SÜ Kuş Gözlem Topluluğu Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Arslan, kuş türleri açısından oldukça zengin olan Türkiye’deki 484 türden 96’sının ülke genelinde konaklama yaptığını belirtti.

Etkinlik, göl kenarında kuş ve fotoğrafseverleri bir araya getirdi. Seyir terasına çıkan SÜ Kuş Gözlem Topluluğuna mensup öğrenci ve kuş severler teleskoplarla kuş gözlemi gerçekleştirdi. SÜ Kuş Gözlem Topluluğu Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Arslan, burada yaptığı açıklamada, göçmen kuşların farklı mevsimleri, farklı coğrafyalarda geçiren kuş türlerinden oluşan bir grup olduğunu belirterek, “Her sene dünyada 50 milyar kuşun göç ettiği tahmin edilir. Bunlardan 5 milyarı Avrupa ile Afrika arasında göç eder” dedi. Arslan, milyonlarca göçmen kuşun uzun mesafeler kat ederek yaptığı yolculuğun insanlar için hayati değer taşıdığını da ifade ederek, “Kuşlar zararlı böceklerin baş düşmanıdır. Karaların çoğunun bulunduğu kuzey bölgelerine göç etmeselerdi ve yılın dörtte üçünü burada geçirmeselerdi, haşereler buralarda muazzam bir bitki katliamı yapardı. Baharda milyonlarca böcek, bitkiler üzerine yumurta bırakır. Bunlardan çıkan tırtıllar, kuşlar tarafından yenilerek kontrol altında tutulur. Çeşitli kurt, böcek ve çekirge yumurtalarını yiyerek mutlak bir kıtlığın önüne geçerler” diye konuştu.

Türkiye’nin de kuş türleri açısından oldukça zengin olduğunu da belirten Arslan, “Ülkemizde toplam 484 kuş türümüz mevcut olup bunlardan 96 adedi göçmen olarak konaklar. Ülkemiz, Avrupa-Afrika ve Asya-Afrika arası göç yolları üzerinde yer alması sebebiyle her yıl milyarlarca kuşun göç sırasında uğrak yerlerinden birisidir. Avrupa-Afrika ve Asya-Afrika arasında göç eden yaklaşık 400 civarında göç eden tür ülkemiz üzerinden geçmektedir. Sahip olduğumuz bu zengin biyoçeşitliliği korumak, gelecek nesillere aktarmak ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl mayıs ayının ikinci haftasında dünya göçmen kuşlar günü olarak kutlanmaktadır” dedi.

Etkinliğe, Orman ve Su İşleri 4.Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ölçer, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Musa Çelik, Beyşehir Mili Parklar Mühendisi Mehmet Şener, SÜ Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve SÜ Kuş Gözlem Topluluğu Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Arslan, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı ve Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Etkinlikler Sorumlusu Mustafa Büyükkafalı, Beyşehir Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Mustafa Güler, üniversite öğrencileri katıldı.