Doç. Dr. Muhammet Kayapınar, saç ekimi yapılan kişilerin 6 ayda doğal saçlarına bir daha dökülmeyecek şekilde yeniden kavuştuğunu söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Kayapınar, saç ekiminin saç dökülmesi ve kellik problemlerine karşılık, en etkili, güvenli ve kalıcı yöntem olduğunu belirtti. Saç dökülmesinin her yaşta ve çeşitli nedenlerle karşılaşılabilen bir sorun olduğunu kaydeden Doç. Dr. Kayapınar, “Saç ekimi işlemi için yaştan çok dökülmenin şekli belirleyicidir. Eğer çıplak gözle bakıldığı zaman, deri görülür hale geldiyse o bölgedeki saç yoğunluğu normal yoğunluğun yaklaşık yüzde 50’nin altına düşmüş anlamına geliyor. Bu durumda hastaya uygulanacak en etkili tedavi, saç ekimiyle olabilir. Yani kısacası saç ekimi için belirli bir yaş sınırlaması yoktur. Bu tip ekim işleminde yaşın belirleyici olduğu en önemli faktör, saç dökülmesinin bitip bitmemiş olmasıdır. Diğer yandan erkek tipi saç dökülmesi, hayat boyu süren bir olay olmasının yanında 40 yaşından sonra dökülme hızı yavaşlar. Bu sebeple bu yaşların altındaki hastalarda ekim yapıldığında saç dökülmesinin devam edebileceği ve hastanın daha sonra 2.veya 3. seanslara ihtiyaç duyabileceği bilinmelidir. Gelişen yeni ve modern aletler ile birlikte her kişiye uygun olan doğal saç görünümünü yakalamayı kolaylaştırmıştır” dedi.

“6 ayda dökülen saçlarınıza kavuşun”

Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kayapınar, saç ekimi sonrası en geç 6 ayda dökülen saçların yeniden çıktığını ifade etti. Kayapınar şöyle konuştu; “Saç ekimi yaptıran kişi çok itinalı, planlı ve istediği uygulamanın sonucunu almak için sabırsızlanır fakat ekme işlemi yapıldıktan sonra kişinin doğal saçlarına kavuşma süreci her kişide değişkenlik gösterse de takriben 6 ay gibi kısa bir sürede kaybedilen saçlar tekrar çıkar. Senelerce uzun bir dönem saçsız gezdiğiniz düşünülürse sağlıklı olarak kavuşacağınız saçlarınıza 6 ay gibi az bir zamanda ve bir daha dökülmeyeceklerini bilmek çok da uzun bir bekleyiş olmaz muhtemelen. Saç ekim aşamasından sonraki aşamalar, saçın ekimi, tekrar uzaması, bunların her bir aşaması bu ekilme aşamasından sonra değişir. Saç ekiminden sonra saç derisinde ufak bir kabuk bağlama durumu görülür. Bu aşamada korkulacak hiç bir şey yoktur, bunların yaşanması olağan olan aşamalardır. Bu aşamadan sonra ekilen saçın ekildiği yere 2.5 ay gibi bir sürede adaptasyon sağlaması gerekecektir. Bu süreçten sonra saçlar 6 ay gibi kısa bir sürede uzamaya başlayacaktır. Bu süreç rahatlıkla geçirilir her hangi bir acı ya da endişe söz konusu olamaz. Bir daha dökülmemek üzere yerleştirilmiş olan saçlar 6. aydan sonra çıkmaya başlayan saçlar, yerine iyice alışmış olacaktır. Bu kademeden sonra ilk 10 ay içerisinde saçlarınızın uzaması hızlanır ve uzayan saçlar bir biriyle uyum içerisinde olduğundan uzadıkça görünüm daha da doğallaşacaktır. Saç ekiminde önemli olan şeyler, dikkatli olunması ve bütün detayların özenle değerlendirilerek uygulanmasıdır” diye konuştu.