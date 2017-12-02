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02 Aralık 2017 17:01

Yunak’ta 2 bin 500 fidan toprakla buluştu

Konya’nın Yunak ilçesinde, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem’inde katılımıyla düzenlenen törende 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Yunak’ta 2 bin 500 fidan toprakla buluştu

02 Aralık 2017 17:01


Yunak Merkez Avcı Pınarı mevkisinde düzenlenen fidan dikim törenine katılan protokol üyeleri öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından törene katılan Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci yaptığı konuşmada, ürün veren fidan türlerinin temin edilebileceği sözünü verdi. Tüfekci, "Sadece ormanlık alanda değil her yerde fidanın olmasını ümit ediyoruz. Gelir getirici ürün türünden ceviz, badem gibi 38 çeşit fidanlarımız var. Bu bölgede özellikle cevizin, bademin, ahlat ve alıcın yetişebileceğini tahmin ediyorum. Bunu orman işletmemizle, müdürlüklerimizle görüşürseniz, buna yönelik taleplerde bulunursanız fidan temin edeceğimiz sözünü de buradan veriyoruz” dedi.


Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ise konuşmasında, eğitim kadar önemli bir hizmetin törenine katıldıklarını söyledi. Erdem, "Eğitim kadar önemli bir hizmetin, fidan dikme ve dağıtım törenindeyiz. Öyle bir hayırlı iş ki, Hazreti Peygamberimiz ağaç diken sevap alır demiş. Bugün burada bu hizmete vesile olanlar büyük bir sevaba vesile oluyorlar” şeklinde konuştu.


Daha sonra dualar eşliğinde fidan dikimi gerçekleştirildi.




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