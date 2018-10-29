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Yunak'ta 29 Ekim kutlamaları

Konya’nın Yunak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapıldı.

Konya'nın Yunak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapıldı.


İlçede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Hükumet Konağındaki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Yunak Belediye Meydanında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden kutlamalara, Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, resmi kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Protokol konuşmalarının ardından Yunak Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Tören geçidinin ardından kutlamalar devam etti.

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