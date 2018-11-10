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Yunak'ta Atatürk anıldı

Konya’nın Yunak ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vefatının 80.

Konya'nın Yunak ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vefatının 80. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.


Atatürk'ün vefatının 80. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen tören Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saat 09:05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Yunak İMKB Yatılı Bölge Okulu toplantı salonunda devam eden törende öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu.


Törene İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Mustafa Vural ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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