Yunak’ta yeni kimlikler verilmeye başlandı

Konya’nın Yunak ilçesinde yeni kimlik kartlarını almak isteyen vatandaşlar Yunak Nüfus Müdürlüğü’nde yoğunluk oluşturdu.

Yeni kimlik kartlarının pilot bölgelerde verilmesiyle birlikte 2017 yılının ilk mesai gününde Türkiye genelinde de kimlik kartları verilmeye başlanması nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu. Yunak ilçesinde de yeni kimliklerini almak isteyen vatandaşlar ilk mesai gününde, nüfus müdürlüğünde yoğunluk oluşturdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yunak Nüfus Müdürlüğü yetkilileri, yeni kimliklerini almak isteyen vatandaşların 1 adet biometrik fotoğraf, eski nüfus cüzdanları ile birlikte nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini, ayrıca vatandaşların bir yoğunluk oluşturmaması adına 199 No’lu telefonu arayarak kimlik değişimi için randevu alabileceklerini belirtti.

Yeni kimlik kartlarını yenileme işlemlerinde 16 lira, kayıp işlemlerinde ise 32 lira ücret ödenecek.