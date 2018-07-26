Yuvadan düşen yavru leyleği kurtarma operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesinde bulunan Esentepe Kuba Camisinin kubbesindeki yuvadan bir yavru leyleğin düşerek çatıda mahsur kaldığı yönünde vatandaşlardan gelen bir ihbarı değerlendiren Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ekipleri harekete geçti. Adrese gelen itfaiye görevlileri cami kubbesine merdiven uzatarak yavru leyleği düştüğü alandan kurtararak tekrar yuvasına yerleştirdi. Bu arada, itfaiye ekipleri, bir başka adreste yuvada ayağına dolanan ip nedeniyle yaralanan başka bir yavru leyleği de müdahale ederek kurtardı.

Hafif şekilde yaralı olduğu belirlenen yavru leyleğin, teslim edildiği Beyşehir Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği görevlileri tarafından Yaka Manastır Tabiat Alanı’ndaki hayvanat bahçesinde tedavi ve rehabilitesi sonrasında yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.