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04 Eylül 2018 02:43

Yüzleri maskeli şahıslar karı kocayı öldürüp, kızlarını darp etti

Konya’da akşam saatlerinde karı koca yüzü maskeli kişi veya kişilerce av tüfeğiyle vurularak öldürülürken, evde bulunan kızları ise darp edilerek yaralandı.

Yüzleri maskeli şahıslar karı kocayı öldürüp, kızlarını darp etti

04 Eylül 2018 02:43


Olay, saat 23.00 sıralarında Konya’nın İsmil Mahallesi 62. Sokakta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, sokak üzerindeki eve baskına gelen yüzü maskeli kişi veya kişiler evde bulunan Metin Büyükşen (55), Necla Büyükşen (52) ve kızları Büşra B. ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sonucu şüpheliler yanında bulunan av tüfeğiyle Metin ve Necla Büyükşen’e ateş açtı. Şüpheliler daha sonra Büyükşen’in kızı Büşra’yı darp ederek olay yerinden uzaklaştı. Tüfek seslerini duyan komşular durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Metin Büyükşen, Necla Büyükşen’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şüphelilerin darp ettiği Büşra B. ise olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Numune Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri karı kocayı vurarak öldüren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan olay yerine gelen Büyükşen’in ailesinin yakınları sinir krizleri geçirdi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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