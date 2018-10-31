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Z raporlarının bildirim süresi uzadı

Konya Genç Mali Müşavirler Platformu, Z raporlarının gelir idaresine bildirim süresinin 1 Ocak 2019 tarihine kadar uzatıldığını hatırlattı.


Konya Genç Mali Müşavirler Platformu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ofislerinin üzerinde yeterinden fazla angarya olduğunu ifade ederek, Z raporlarının gelir idaresine bildirim uygulamasının tamamen ortadan kaldırılması ya da uygulama süresinin 01 Ocak 2019'a ertelenmesini talep etmişti. Platformdan yapılan açıklamada, 31 Ekim 2018 tarih ve 30581 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 1 Ekim 2018 tarihi itibari ile gelir idaresine bildirilmesi gereken Günlük Yazarkasa Z Raporlarının bildirim süresinin 1 Ocak 2019 tarihine kadar ertelendiği hatırlatıldı.

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