Z Raporu bildirimi 1 Ekim 2018'de başlıyor

Z Raporu bildiriminin 1 Ekim 2018'de başlayacağı bildirildi.

Konya Genç Mali Müşavirler Platformu tarafından yapılan açıklamada; “30 Eylül 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 4'üncü maddesine göre, eski ve yeni nesil yazar kasalardan alınan günlük Z Raporlarına ait mali bilgilerin (faaliyetlerinde seyyar EFT-POS özellikli Ö.K.C kullananlar hariç) 01.10.2018 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir” denildi.

Mükelleflerin İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu ve Şifresi ile https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/ internet adresine giriş yapıp tercihlerini 1 Ekim 2018 tarihinden önce belirleyecekleri hatırlatılan açıklamada, “Mükellefler 01.10.2018 tarihine kadar her hangi bir tercih bildirimde bulunmazlar ise ‘İnternet Vergi Dairesi' üzerinden yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ait mali bilgilerin GİB'e iletilmesi ÖKC TSM* Merkezleri aracılığı ile yapılabildiğinden mükelleflerin; https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/ adresinden ÖKC TSM Merkezi Tercihini seçmeleri yeterlidir” denildi.