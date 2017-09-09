Zabıta teşkilatı 191 yaşında

kuruluş yıldönümü nedeniyle etkinlik düzenledi.

Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 191’inci yıldönümü münasebetiyle Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Mevlana Kültür Merkezinde etkinlik düzenledi. Türkiye’nin Bedensel engelli olarak işe alınan ilk zabıtası Gökhan Yayla tarafından sunumu yapılan programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, AK Parti İl Başkan Yardımcı Seyit Ahmet Biçer, daire başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

“Halkımızın huzuru için çalışıyorlar”

Zabıta teşkilatının çalışmalarını anlatan filmin izlenmesinin ardından konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, “191’nci yılını kutladığımız zabıta teşkilatı belediyeciliğin bir nüvesini oluşturur. Beldelerimizde, şehirlerimizde, çarşıda, pazarda, yolda, parkta, her türlü huzur ve güvenliğin sağlanması zabıta teşkilatımızın görevi. Kutsallığı da var bu görevin. Çok güzel yollar, köprüler, parklar yapabilirsiniz ama bunun huzur ve selametini, güvenliğini sağlamadığınız zaman maalesef bunlar sürdürülebilir ya da halkın kullanımına yönelik olmayabilir” dedi.

“Zabıta teşkilatımızla gurur duyuyoruz”

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın Türkiye’ye örnek atılımlar gerçekleştirdiğini kaydeden Kılca, “İşte turizm zabıtamız, Mobil Park Polisi Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte çalıştığımız Mobil Park Polisi, atlı zabıtamız, motorize ekiplerimiz, engelli zabıta birimimiz gibi yenilikler Türkiye’ye model oldu. 15 Temmuz gecesi ilk sokaklara çıkan, halkı sokaklara davet eden bir zabıta teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. O geceki yaptıklarına hepimiz şahidiz. Bu teşkilatımızla gurur duyuyorum” diye konuştu.

Programda, kuruluşundan günümüze kadar kullanılan elbiseleri giyerek misafirleri karşılayan Zabıtalar ilgi gördü.