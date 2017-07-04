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04 Temmuz 2017 13:19

Zambia Büyükelçiliğinden Başkan Toru’ya ziyaret

Zambiya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bwalya Lyapa Nondo, Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru’yu ziyaret etti.

Zambia Büyükelçiliğinden Başkan Toru’ya ziyaret

04 Temmuz 2017 13:19


Ziyarette açıklamalarda bulunan Meram Belediye Başkanı Toru, Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının geçiş güzergahında kalan çok stratejik bir ülke olduğunu söyledi. Dünyada siyasi, ekonomik ve askeri olarak güç dengelerin değiştiğini ifade eden Başkan Toru, “Güç dengeleri batıdan doğuya ve Afrika’ya doğru kayıyor. Biz millet olarak her türlü kültürel ve ekonomik iş birliği noktasında bu tür görüşmeleri çok önemsiyoruz. Yerel yönetimler olarak Afrikalı kardeşlerimizle bilgi ve tecrübe paylaşımına her daim açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Millet olarak dil, din, ırk, kültür ayrımı gözetmeksizin her zaman kardeşlikten yana, adaletten yana olduk. Her zaman sömürgecilik anlayışına karşı çıktık. Arap Baharı ile başlayan süreçte tüm halklar demokrasi adına sömürgecilikten kurtulma yolunda. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın attığı adımlar ile Türk milleti ile Afrikalı kardeşlerimizin yakınlaşmasına şahit oluyoruz. Sizleri her zaman şehrimizde misafir etmekten onur duyuyoruz” dedi. Konya’da belediyecilik altyapısının Türkiye’de nam saldığını da dile getiren Başkan Toru, “Bu sebeple altyapı ve belediyecilik hizmetleri noktasında paylaşabileceğimiz pek çok tecrübe ve birikimimiz olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.



“Konya ile ciddi bir iş birliğine girmek istiyoruz”


Zambiya ve Konya’nın kalplerinde çok yakın olduğunu vurgulayan Zambiya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bwalya Lyapa Nondo ise, “Konya’dan öğreneceğimiz çok fazla ders olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin Afrika’ya daha fazla açılım yapmak, ilişkilerini daha geliştirmek istediğini biliyoruz. Bunu yaparken de ‘kazan kazan’ ilkesinden hareket ediyorsunuz. Türkiye’nin bu şekilde hareket etmesine gerçekten çok minnettarız. Konya ile ciddi bir iş birliğine girmek istiyoruz. Bunun için buradayız. Öğrenci bursları noktasında desteğinizi bekliyoruz ve yine belediyecilik konusunda alabileceğimiz dersler olduğunun farkındayız. MÜSİAD Konya Şubesinin misafirleri olarak şehrinizdeyiz. Farklı tesisleri gezme fırsatı bulduk. Konya’nın tarım alanında, tarımsal ürün işleme tesisi noktasındaki kapasitesini de gördük. Konyalı iş adamlarını Afrika’ya davet ettik. Kısa bir süre içinde Konyalı iş adamlarından oluşan bir heyetin Zambia’ya gelmesini umut ediyorum” şeklinde konuştu.


Ziyaret sonunda, Başkan Toru ve Zambiya Maslahatgüzarı Nondo, günün anısına birbirlerine çeşitli hediyeler verdi. Zambiyalı maslahatgüzar daha sonra Meram Belediye Meclis Toplantısına katılarak meclis üyelerine hitap etti.




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