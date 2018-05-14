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14 Mayıs 2018 22:02

Zincirleme kazada savrulan otomobil tıra çarptı: 1 ölü

Konya’da meydana gelen zincirleme kazada bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobil, tıra arkadan çarptı.

Zincirleme kazada savrulan otomobil tıra çarptı: 1 ölü

14 Mayıs 2018 22:02

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan Murat Y. (26) idaresindeki 07 GKV 24 plakalı otomobil ile Osman Akyüz (42) idaresindeki 42 BSR 89 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Osman Akyüz otomobilinin kontrolünü kaybedince araç 42 SZ 892 plakalı tıra arkadan çarptı. Bu sırada Emrah C. (32) idaresindeki 06 EV 4361 plakalı araç da kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Osman Akyüz ise araçta sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akyüz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Akyüz’ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Bu sırada yol kenarında bekleyen vatandaşların ise kazayı izlemesi dikkat çekti.



LPG tankını kucağında taşıdı


Kazada 42 BSR 89 plakalı aracın bagajında bulunan LPG tankı yola savruldu. Kaza sonrası caddeyi temizlemeye gelen belediye görevlisinin LPG tankını kucağına alarak çöp kamyonuna taşıması dikkat çekti. Belediye ekipleri tarafından temizlenen cadde kazada hasar gören araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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