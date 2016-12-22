Ziya Altunyaldız ABD Temsilciler Meclisi üyelerini kabul etti

AK Parti Konya Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Milli Savunma Komisyonu Üyelerini TBMM’de kabul etti.

Kabulde AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, MHP Hatay Milletvekili M. Necmettin Ahrazoğlu da hazır bulundu. Türkiye ve ABD ilişkilerinin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi ortak değerler temelinde şekillendiğini, tarih boyunca birçok sınamadan geçtiğini ve stratejik koşullara daima uyum sağladığını ifade eden Altunyaldız, temelleri hala güçlü olan iki ülke arasındaki ilişkilerin hassas bir dönemden geçtiğini vurguladı. İki ülke arasındaki işbirliğinin sadece ikili açıdan değil, bölge barışı ve uluslararası barış bakımından da kritik olduğunu vurgulayan Altunyaldız, ilişkilerimizin ekonomik, ticari ve yatırım boyutlarının siyasi, askeri ve güvenlik ilişkilerimize paralel bir düzeye getirilmesi gerektiğini ifade etti.



“ABD’den beklentimiz terörist başı Fetullah Gülen’in biran önce iadesidir”

“15 Temmuz darbe girişiminin faili Fetullah Gülen’in uzun yıllardır Pensilvanya’da ikamet ediyor olması ayrıca ABD’nin PYD/YPG terör örgütü ile yürüttüğü işbirliği, ilişkilerimizde sorun oluşturan iki temel meseledir” ifadelerini kullanan Altunyaldız, ABD’nin bu terör eylemini, darbe girişimini kınamakta, buna karşı tavır göstermekte ve darbeye karşı Türkiye’nin yanında olduğunu beyan etmekte yavaş davrandığını, geç kaldığını vurguladı. Gelinen noktada Türkiye’nin ABD’den beklentisinin Fethullah Gülen’in iadesi ve FETÖ’nün ABD’deki faaliyetlerini engellemeye yönelik atılabilecek adımları atması olduğunu belirten Altunyaldız, bunun müttefikliğimizin bir gereği olduğunu söyledi.

Türkiye’nin ABD’nin de terör listesinde olan PKK terörü ile yıllardır mücadele ettiğini ifade eden Altunyaldız, PKK ve PYD arasındaki organik bağın aşikar olduğunu belirtti. Altunyaldız “Bir terör örgütünün desteğini alarak bir başkasıyla mücadele etmek, hiçbir terör örgütünü meşru kılmaz. Bu bağlamda, ABD’nin PYD/YPG ile yürüttüğü işbirliğini sonlandırmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.



“Fırat Kalkanı Harekatı Türkiye sınırlarında terör tehdidi bitene kadar devam edecek”

Fırat Kalkanı Harekatının koalisyon güçlerinin de desteğiyle başlatıldığını vurgulayan Altunyaldız, harekatın Türkiye topraklarının Güneydoğu sınırında konuşlanan terör örgütlerine, özellikle DAEŞ’e karşı kararlı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi. Altunyaldız, “Türkiye, sınırlarında terör tehdidi bitene kadar operasyonları devam ettirmeye kararlıdır” ifadelerini kullandı.