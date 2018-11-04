Ziya Altunyaldız huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Altunyaldız, ziyarette Huzurevi Müdürü Osman Baybağan'dan huzurevi ile ilgili bilgi aldı. Huzurevi sakinlerinin hatırını soran Altunyaldız, onlarla sohbet etti. Ziya Altunyaldız, yaşlılığın insan hayatında çok özel bir dönemi oluşturduğunu belirterek, “Yaşlılık her insan için değişik mana ve önem ifade eder. Geçmiş ile günümüz arasında köprü kuran yaşlılarımız, kültürel değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır” dedi.

Ziya Altunyaldız, insanımızın değer yargıları arasında var olan, yaşlıya karşı sevgi ve saygı varlığını muhafaza etmesi için yaşlıların senenin bir günü değil her zaman hatırlanması gerektiğini belirtti. Altunyaldız, bu tür ziyaretleri daha sık gerçekleştireceklerini söyledi.