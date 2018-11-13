Ziya Altunyaldız Konyaspor'a misafir oldu

Özellikle 2018-2019 futbol sezonunda sponsorluk ve benzeri konularda Atiker Konyaspor kulübüne büyük destekleri olan AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'a Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk tarafından isminin yazılı olduğu 42 numaralı forma, teşekkür plaketi ve kulübün lisanlı ürünlerinden oluşan hediyeler verildi. Milletvekili Altunyaldız, “Konyaspor'umuzu, altyapı calışmalarını, hedeflerini, sehir spor diyaloğundan ortaya çıkan sinerjiyi hep birlikte daha yükseğe çıkarma gayretinde olacağız. Bu anlamda sorumluluğumuz bugünden itibaren daha da arttı. Konyaspor için bugünden itibaren daha çok çalışacağız” dedi.