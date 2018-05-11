Ziya Altunyaldız’dan Atiker Konyaspor’a ziyaret

İlk olarak Atiker Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz’ı ziyaret eden Ziya Altunyaldız, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında 13 Mayıs Cumartesi günü Göztepe ile sahasında mücadele edecek Konyaspor’a başarılar diledi. Konyalıları cumartesi günü oynanacak Göztepe maçına davet eden Altunyaldız, "Konyamızın ligde kalmasına herkesin şahit olmasını istiyoruz" dedi. Ziya Altunyaldız, kulüp ziyaretinin ardından Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın’ı ziyaret etti. Ziyarette Atiker Konyasporlu Ali Turan tarafından Altunyaldız’a 42 numaralı isminin yazdığı Konyaspor forması hediye edildi.

Ziyaretlerinin ardından bir açıklama yapan AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, cumartesi günü oynanacak olan maça tüm Konya’yı davet ederek, "Konyaspor’umuzun önemli bir maçı var. Ziyaret ettik. Onların mekanındayız. Hem stadı hem antrenman merkezini ziyaret ettik. Kendilerine başarılar diledik. Konyaspor’umuz inşallah önümüzdeki maçları kazanmak suretiyle Süper Lig’de yoluna devam edecek. 2016-2017 sezonunda elde ettiği başarıları inşallah arttırarak devam edecek. Buna inancımız tam. Bu nedenle tüm Konya’mızın cumartesi günü takımımızın coşkusuna ortak olmasını, destek olmasını herkesin statta olmasını arzu ettiğimizi ve Konyaspor’u destekleme adına tüm Konya’yı stada beklemenin doğru olacağını düşünüyorum. Konyaspor’umuza başarılar diliyorum" dedi.