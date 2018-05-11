Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 11:03

Ziya Altunyaldız’dan Atiker Konyaspor’a ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz ve Teknik Direktör Sergen Yalçın’ı ziyaret etti.

Ziya Altunyaldız’dan Atiker Konyaspor’a ziyaret

11 Mayıs 2018 11:03


İlk olarak Atiker Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz’ı ziyaret eden Ziya Altunyaldız, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında 13 Mayıs Cumartesi günü Göztepe ile sahasında mücadele edecek Konyaspor’a başarılar diledi. Konyalıları cumartesi günü oynanacak Göztepe maçına davet eden Altunyaldız, "Konyamızın ligde kalmasına herkesin şahit olmasını istiyoruz" dedi. Ziya Altunyaldız, kulüp ziyaretinin ardından Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın’ı ziyaret etti. Ziyarette Atiker Konyasporlu Ali Turan tarafından Altunyaldız’a 42 numaralı isminin yazdığı Konyaspor forması hediye edildi.


Ziyaretlerinin ardından bir açıklama yapan AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, cumartesi günü oynanacak olan maça tüm Konya’yı davet ederek, "Konyaspor’umuzun önemli bir maçı var. Ziyaret ettik. Onların mekanındayız. Hem stadı hem antrenman merkezini ziyaret ettik. Kendilerine başarılar diledik. Konyaspor’umuz inşallah önümüzdeki maçları kazanmak suretiyle Süper Lig’de yoluna devam edecek. 2016-2017 sezonunda elde ettiği başarıları inşallah arttırarak devam edecek. Buna inancımız tam. Bu nedenle tüm Konya’mızın cumartesi günü takımımızın coşkusuna ortak olmasını, destek olmasını herkesin statta olmasını arzu ettiğimizi ve Konyaspor’u destekleme adına tüm Konya’yı stada beklemenin doğru olacağını düşünüyorum. Konyaspor’umuza başarılar diliyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
17
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç