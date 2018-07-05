1 yılda 125 film

2017 yılında Kütahya’da 8 sinema salonunda bin 405 koltuk bulunduğunu belirten TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, “ Kütahya Türkiye’de en fazla sinema salonuna sahip 52., Ege Bölgesi illeri arasında ise sonuncu il konumdadır. Gösterilen film sayısında, Kütahya toplam 125 film ile Türkiye’de en fazla film sayısına sahip 56., Ege Bölgesi illeri arasında sonuncu il konumundadır. Seyirci sayısına bakıldığında ise Kütahya 378 bin 532 seyirci ile Türkiye’de en fazla seyirciye sahip 31., Ege Bölgesi illeri arasında 7. il konumundadır. Kütahya ilinde gösterilen filmlerin yüzde 50’si yerli, yüzde 50’si yabancı olup seyircilerin yüzde 64’ü yerli filmleri, yüzde 36’sı yabancı filmleri tercih etmiştir. Ege Bölgesi illerine bakıldığında 2017 yılında sinema salonu, gösterilen film ve seyirci sayısı en yüksek olan il 138 sinema salonu, 3 bin 164 film ve 4 milyon 479 bin 193 seyirci ile İzmir ili olurken, sinema salonu ve gösterilen film sayısı en düşük olan il 8 salon ve 125 film ile Kütahya, seyirci sayısı en düşük olan il ise 324 bin 212 seyirci ile Uşak olmuştur” dedi. (EFE)