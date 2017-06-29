1 yılda 24 eser sergilendi

TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol tarafından yapılan açıklamada, ”2015-2016 sezonunda Kütahya ilindeki 3 tiyatro salonunda bin 413 koltuk bulunmaktadır. Kütahya ilindeki 3 tiyatro salonunun 3’ü de çok amaçlı salon olarak yapılmış olup, bu salonların 3 tanesinde de havalandırma sistemi bulunmaktadır. Kütahya ili en fazla tiyatro salonu bakımından Türkiye’de 48. il, Ege Bölgesi illeri arasında 6. il konumdadır. En fazla oynanan eser sayısında, Kütahya ili toplam 24 eser ile Türkiye’de 40., Ege Bölgesi illeri arasında 6. il konumundadır. En fazla gösteri sayısında, Kütahya ili toplam 32 gösteri ile Türkiye’de 50., Ege Bölgesi illeri arasında sonuncu il konumundadır. En fazla seyirci sayısına bakıldığında ise Kütahya 12 bin 463 seyirci ile Türkiye’de 43., Ege Bölgesi illeri arasında sonuncu il konumundadır. Kütahya ilinde oynanan eserlerin tamamı yerlidir. Ege Bölgesi illerine bakıldığında 2015-2016 sezonunda tiyatro salonu, oynanan eser, gösteri ve seyirci sayısı en yüksek olan il 62 tiyatro salonu, 775 oynanan eser, bin 500 gösteri ve 340 bin 658 seyirci ile İzmir ili olurken, tiyatro salonu sayısı en düşük olan il 2 salon ile Uşak, oynanan eser sayısı en düşük olan il 16 eser ile Afyonkarahisar, gösteri sayısı ve seyirci sayısı en düşük olan il 32 gösteri ve 12 bin 463 seyirci ile Kütahya ili olmuştur” denildi.(EFE)