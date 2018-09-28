1 Yılda 66 bin 983 kişiye kurs

Kütahya'da, İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu Toplantısı, Vali A.Hamdi Nayir başkanlığında İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

2017-2018 eğitim öğretim döneminde açılan 3 bin 134 kursa 66 bin 983 kursiyerin katıldığını belirten Vali A.Hamdi Nayir, “Örgün eğitimde 92 bin öğrencimiz var. 66 bin 983 kişi de buradan kurs alarak geçmiş. En geniş manada yapılan çalışmalardan bir tanesi Hayat Boyu Öğrenme çatısı altında yapmış olduğumuz kurs faaliyetleri. Biliyorum ve görüyorum ki yerel yönetimlerimiz kendi imkanlarından, yerlerinden bu çalışmalardan istifade ettiriyorlar. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız kendi yerlerini, salonlarını bu çalışmalara açıyorlar. Üniversitemiz bu çalışmalarda verebileceği desteği vermeye hazır” dedi.

Toplantıda, Milli Eğitim Şube Müdürü Zeki Atik 1 Eylül 2017 - 01 Eylül 2018 tarihleri arasında il genelinde açılan kurslar hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdi.

Kurumlarda açılan Mesleki ve Teknik, Sosyal, Kültürel, Sportif, Okuma Yazma kurslarının iki bölümden oluştuğu ifade edilen sunumda 1 Eylül 2017- 1 Eylül 2018 tarihleri arasında il genelinde toplam 3 bin 134 kurs açıldığı, 66 bin 893 kursiyerden 39 bin 641'inin belge almaya hak kazandığı belirtildi. (EFE)