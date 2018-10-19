1 Yılda 71 bin kişi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Bölge Müdürlüğü, 2017 yılı verilerine göre, Kütahya'da geçen yıl 71 bin 897 kişinin müze ve ören yerlerini ziyaret ettiğini açıkladı.

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya'da geçen yıl 71 bin 897 kişi müze ve ören yerlerini ziyaret ettiğini, Kütahya'nın en fazla müze ve ören yeri ziyaretçi sayısına sahip 24. il konumunda olduğunu ifade etti.

Akyol, ”Kütahya'da 3 müze ve 1 ören yeri mevcuttur. Kütahya'daki eser sayısı 54 bin 778 adet olup, bu değerle en fazla eser sayısına sahip 13. ildir” dedi. (EFE)