İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

1 Yılda 71 bin kişi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Bölge Müdürlüğü, 2017 yılı verilerine göre, Kütahya’da geçen yıl 71 bin 897 kişinin müze ve ören yerlerini ziyaret ettiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Bölge Müdürlüğü, 2017 yılı verilerine göre, Kütahya'da geçen yıl 71 bin 897 kişinin müze ve ören yerlerini ziyaret ettiğini açıkladı.


TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya'da geçen yıl 71 bin 897 kişi müze ve ören yerlerini ziyaret ettiğini, Kütahya'nın en fazla müze ve ören yeri ziyaretçi sayısına sahip 24. il konumunda olduğunu ifade etti.


Akyol, ”Kütahya'da 3 müze ve 1 ören yeri mevcuttur. Kütahya'daki eser sayısı 54 bin 778 adet olup, bu değerle en fazla eser sayısına sahip 13. ildir” dedi. (EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.